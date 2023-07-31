長年於電視弘法的淨空老法師，於2022年7月26日圓寂。淨空老法師生前多次在聯合國教科文組織舉辦及參加世界和平大會、宗教團結、佛誕日等大型會議活動，讓聯合國教科文組織多國大使非常認同淨空老法師促進宗教團結的理念。於淨空老法師圓寂週年之際，前聯合國教科文組織大會主席暨淨空之友社主席 艾哈邁德．賈拉里先生(H.E. Mr. Ahmad Jalali)、秘書長尼·托克·安德雷亞曼加圖先生(Mr. Ny Toky Andriamanjato)、顧問凱薩琳·秀女士(Mrs. Catherine Thiounn)等一行人，特地抵台出席紀念活動，並專程前往中正紀念堂參觀《覺光遠照—淨空老法師文物展》。這些駐聯合國教科文組織的代表們，以實際行動表達了他們對於淨空老法師宗教理念的支持，並且展現了希望將此理念付諸實踐的期盼。

淨空之友社主席 艾哈邁德．賈拉里拿手機拍下當年淨空之友社成立照片。(戴志揚翻攝)

在參觀展覽過程中，這些遠道而來的國際友人，看到展場中上百件淨空老法師生前使用的文房器皿，文獻手稿，墨寶，一一仔細端詳。前聯合國教科文組織大會主席賈拉里先生在大事紀年表展區看到與老法師一同為於淨空之友社開幕剪綵的照片，往昔在友社與老法師茶敘交流的過往，歷歷在目，感動地舉起手機自拍。之所以會感觸良多，就是因為當年為了支持老法師所倡導的「促進宗教團結、恢復宗教教育、弘揚傳統文化」的教育理念，多位駐聯合國教科文組織的代表們，提出成立多元宗教辦公室的建議，最終於2017年7月在巴黎成立了「聯合國教科文組織 淨空之友社」（Association of Master Chin Kung’s Friends at UNESCO），淨空老法師經常會在友社辦公室會見各國代表，彼此交流，建立了堅固的友誼，藉由宗教，跨越了外交困境。

淨空之友社主席 艾哈邁德．賈拉里仔細端詳老法師生前文物。(戴志揚翻攝)

淨空之友社主席 艾哈邁德．賈拉里仔細端詳老法師生前文物。(戴志揚翻攝)

覺光遠照—淨空老法師文物展》七月開展至今，已經吸引非常多民眾參觀。展期將至8月20日，在中正紀念堂1樓3展廳，每天上午9點至下午6點開放，免費入場。歡迎大家蒞臨觀展，進一步了解老法師對世界和平的理念。