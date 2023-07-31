長興表示，今年全球景氣緩慢復甦，主要市場大陸需求展望仍保守，預期第三季營運維持第二季水準，期待整體復甦加快，拉動業績動能。

此外，因應全球供應鏈調整，長興擴產規劃及業務發展重心將放在東南亞、北美、印度等。其中，合成樹脂以馬來西亞廠為生產基地拓展東南亞市場已逐漸顯現效益，接下來乾膜光阻、特用材料也將加速擴大海外市場。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商。主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，以合成樹脂為主要收入來源，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興受制終端市場需求仍未回溫，6月三大事業部門出貨略低於5月，營收34.49億元，月減少6.58％，稅前盈餘月減14.28％。

長興指出，有鑑大陸市場成長趨緩，評估目前大陸地區產能可滿足市場需求，日前董事會通過取消蘇州增設塗膠生產線計畫。不過，因應全球供應鏈調整與持續拓展海外市場。

長興馬來西亞合成樹脂廠拓展東南亞市場逐漸顯現效益，已購入馬來西亞廠區毗鄰土地；接下來乾膜光阻、特用材料也將加速擴大海外市場。

另，長興因樹脂客戶以大陸居多，大陸安徽銅陵廠將分三期建設年產19.4萬噸合成樹脂，一期年產6.8萬噸，最快2024年投產。