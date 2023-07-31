財政部指出，依110年綜所稅各類所得統計，各類平均所得中，女性僅退職所得高於男性；至於其他所得都是男性高於女性，其中男性執行業務所得是女性的1.77倍，股利所得則是1.66倍，差距最大。

國人近年投資觀念夯，財政部統計，持有股利所得的男性有302萬人，低於女性的346萬人，但綜觀男女平均股利所得稅，男生15.68萬元還是遠高於女性的9.45萬元，顯示男女投入股市時的操作方式也大不同。

從繼承和贈與，也可看出財富傳承的主導者仍是男性。財政部表示，我國遺產稅實徵案件向以男性被繼承人占多數，惟近年女性被繼承人所比重由2018年的3成6增至2022年的3成9；遺產登記拋棄繼承人數則以女性居多，2022年達54.9％。

再觀察2022年贈與實徵案件，其中男性贈與人占51.4％，高於女性的48.6％，與2019年相比，女性比重上升1.8個百分點；贈與總額按贈與人性別分，女性占44.2％，受贈人數為女性者則為40.8％，前者較2019年減少1.7個百分點，後者則增加1.3個百分點。