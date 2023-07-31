本屆海峽兩岸青年文化月的主題是「同心同行 青春力量」，本屆文化月更加注重傳統與現代的融合，活動設計以「傳統文化的新表達」為主線，著力挖掘兩岸共同文化記憶，藝術化呈現兩岸同胞的生活默契；著眼臺灣青年就業創業發展需求，系統性整合兩岸攜手合作的交流平臺；著重從臺青視角關注江蘇高質量發展亮點，立體化展示新時代經濟社會發展成就。

本屆文化月活動主要包括開幕式和主場活動，各地分場活動，閉幕式，以及前期已經開展的系列預熱活動。主場活動將於7月26日到28日舉辦，包括中醫藥文化沙龍、刺繡藝術沙龍、戲曲交流沙龍和文學創作沙龍等4場文化沙龍，崑曲溯源、科技創新、蘇州尋味、鄉村振興等4個主題7條線路的文旅體驗活動，以及4個主題的文匯市集等。並走進11位常住蘇州臺青的工作生活，開展做客交流活動。

海峽兩岸青年文化月至今已經舉辦三年，2021年在蘇州首次舉辦，今年已是第三屆。三年來，「文化月」聚焦青年、聚焦文化，著力交流中華文化創新發展，講好文脈傳承新鮮故事，展示兩岸青年新潮生活，形成了節奏緊湊輕快、形式新穎活潑、充滿青春朝氣、富有文藝氣息的鮮明品牌形象。前兩屆的「文化月」活動累計吸引了超過6000名兩岸青年朋友共同參與，已經成為受到兩岸各界廣泛關注的青年交流活動。

據瞭解，「文化月」期間，江蘇多地將開展21場分場活動，涵蓋非遺、書畫、刺繡、京劇、電影、美妝、中醫藥、青年創業等多個領域。9月中旬，將以兩岸青年音樂會形式舉辦閉幕式，並徵集第四屆「文化月」活動專案。