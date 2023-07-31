(18:22新增航班狀況)據大陸央視新聞報導，北京市氣象台發佈分區域暴雨紅色預警信號，預計今天（7月31日）10時至明天（8月1日）8時，門頭溝、延慶、昌平、房山、海淀、豐台、石景山、懷柔、密雲的部分地區有大暴雨（100-150毫米），個別地點有特大暴雨（250毫米）。北京市水文總站31日11時升級發佈洪水紅色預警。暴雨造成河水湍急、水位上漲，有房屋被沖進永定河，門頭溝的強降雨已致2人死亡。大陸自然資源部今天下午已提升北京市、河北省的地質災害風險等級，從四級提升為三級。

報導稱，31日中午，央視記者在北京市阜石路跨永定河大橋上看到，橋下的水流湍急，遠處有簡易房屋被沖進河流。因暴雨影響，跨永定河大橋上出現擁堵，目前正在緊急疏通。

北京門頭溝區強降雨已致2人死亡

7月29日20點開始，北京市門頭溝區連續遭遇強降雨。截至目前，全區平均降雨320.8毫米，有11站點超過400毫米，有2個站點超過500毫米，最大妙峰山高山玫瑰園站580.9毫米。門頭溝區山區已緊急轉移群眾5000人左右。

據海客新聞今天（31日）報道，門頭溝山洪暴發沖走大量汽車，石太線鐵路橋被沖斷。該區在今天上午的搶險巡查時，在河道中發現2人。發現時，2人均已失去生命體徵。

北京房山區周口店80人受困獲救

北京暴雨造成山洪爆發，房山區周口店鎮順心捷達快遞配送站有人員被困，現場有快遞包裹和大型貨櫃拖車被洪水沖走。（翻攝自星視頻）

北京暴雨造成山洪爆發，房山區周口店鎮順心捷達快遞配送站有人員被困，現場有快遞包裹和大型貨櫃拖車被洪水沖走。（翻攝自星視頻）

北京暴雨造成山洪爆發，房山區周口店鎮順心捷達快遞配送站有人員被困，員工順著廠房鋼柱向上攀爬以躲避洪水。（翻攝自星視頻）

今天（31日）下午，受暴雨影響，北京房山區周口店鎮順心捷達快遞配送站有人員被困，現場有快遞包裹和大型貨櫃拖車被洪水沖走，受困民眾順著廠房的鋼樑向上攀爬，希望能躲避洪水。消防部門接到房山區周口店鎮順心捷達供應鏈管理有限公司80人被困的警情後，第一時間趕往現場，14時53分，被困人員已全部救出。

據《北京晚報》報導，北京市防汛辦表示，截至今天中午12點，全市多條路段出現積水斷路。城區方面，積水主要集中在豐台、石景山和海淀，豐台豐裕鐵路橋、看丹地鐵站外道路、雲崗西路、南沙窩橋等路段出現內澇積水；郊區方面，房山、門頭溝、大興多地因為降雨比較大，上午京港澳高速閻村橋、房山區興良路、良常路、門頭溝區109國道、齋幽路、大興區魏永路支線等多條道路出現積水斷路。另外，門頭溝、房山還有幾處塌方和小規模山洪等突發情況。

多個飛往北京的航班 備降外地機場

據《新京報》報導，截至7月31日17時，據「飛常准」APP顯示，受雷雨天氣影響，北京大興機場和北京首都機場部分進港航班出現備降情況。

今天傍晚5點左右，北京大興機場受降雨影響較大，備降外地機場航班已超30班次，且還在持續增加中。航班主要備降地為天津、石家莊、太原、濟南、呼和浩特、青島等地機場。目前北京首都機場正在備降外地的航班有3班次。

暴雨影響 市郊山區公車路線停止營運

另據《北京日報》報導，受持續強降雨影響，市郊山區路線存在地質災害風險，部分低窪路段出現積水封路，為確保運行安全，北京市懷柔區、延慶區、平谷區和密雲區，今天先後公告該區全部公車線路及地鐵燕房線暫停運營。

陸自然資源部：提升北京市、河北省的地質災害風險等級

根據大陸氣象部門最新預報和自然資源部地質災害技術指導中心綜合研判，北京、河北局部發生地質災害的風險很高。今天，大陸自然資源部將北京、河北省(市)的地質災害防禦Ⅳ級響應提升為Ⅲ級響應，並派工作組赴現場指導。自然資源部要求北京、河北自然資源主管部門，切實做好巡查排查、監測預警、會商研判、臨災避險、防禦力量預置等工作。