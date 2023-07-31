日前，第九屆寧台行知教育論壇暨第十一屆南京市行知中小學校長論壇在南京曉莊學院知行園舉行，集結百餘來位兩岸中小學校長、教育專家齊聚一堂，以「協同育人：健全心理健康教育支援系統」為主題，探討教育創新以及如何迎合現代的教育需求。

自2015年舉辦以來，寧台行知教育論壇已成功舉辦了八屆。南京曉莊學院黨委書記張策華表示，本屆論壇期望能發揮南京曉莊學院在心理健康教育方面獨特優勢，進一步凝聚兩岸學者在作育英才方面的經驗，完善學校、家庭、社會對於學生心理健康教育的養成，增強人才的心理支撐，回應社會關切的心理問題，推動教育高品質發展。

南京市教育局一級調查員、南京市陶研會會長盧普新表示，南京為行知思想的故鄉，對於傳承中華行知思想有責任，並帶頭進行相關教育與研究，而又因寧台兩地有較深的歷史淵源，近期兩地經濟合作發展迅速，教育交流日益頻繁，融合兩地對於教育的中心思想與共識，必能提升彼此間的教育品質。

自2015年彰化教育局的邀請，兩岸辦學的特色與文化及管理經驗有機會相互交流，自此即開啟了寧台行知教育論壇。往後的每年皆會聚集兩岸教育界同仁聚集金陵古城，依照每年論壇主題進行對於未來教育的前瞻性思考及討論。

隨著現代生長環境的改變，學生們心理健康方面的育成越發成為學校、家長、社會所關注的重要議題。南京師範大學心理學苑教授傅宏以《為了孩子們的健康成長──多元視角下的學校心理健康教育》為題，從社會變遷、教育變革、個體成長三個方面暢談心理健康教育的觀察和思考。

現今，學校心理健康教育存在著教育體系專業化及融合化不足的問題，導致心理健康教育的成效不高。臺灣中華教育創新發展學會副理事長、彰師大師資培育中心主任王智弘教授則帶來《校長量子領導對於教師職家平衡與心理健康促進之啟示》，分享了心裡科學量子領導八個原則，強調教育領導者須具備全域的視角、整體思維和創新能力，給予眾多教育工作者許多理念上的啟發，帶動未來教育創新與變革。

而卓訓德以《彰化縣花壇小學校申請三好校園實踐學校方案計畫》進行了實例分享。彰化縣花壇小學校通過晨會時間讓學生上臺大聲說出同學的優點及感謝的話語；在候車亭定期舉辦快閃表演活動，公告學生優良善行事蹟；母親節前夕發放感恩康乃馨；組織學生愛心服務隊協助新生適應新環境；鼓勵社團學生參與社區活動，學校管弦樂團參與文化季、國際藝術節及校際展演等方式，藉由活動實踐三好校園「說好話、做好事、存好心」的理念。花壇小學將活動方式由音樂層面擴展至各式才藝展現，並延續相關品德教育活動、讀報教育、社團展演、藝文表演、服務體驗、榮譽制度、公益演出、三好幸福候車亭展演等方式，藉由學生才藝表演深植三好理念。將「人人有才藝，個個有自信」的願景目標，結合三好品格之中核心價值專案，落實推動實踐三好校園。

寧台行知教育論壇，已成為凝聚兩岸教育共識與交流的一大重要平台。論壇也正努力通過將活動平台化、建設永久性會館等方式，積極加強與兩岸學者、校長、老師、家長們溝通合作的機會，為下一代提供更廣闊、健全的發展空間。