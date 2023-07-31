江南的古城蘇州，水鄉風情，古老的文化底蘊與現代的活力融合，成為吸引全球遊客的璀璨明珠。27日，第三屆海峽兩岸文化月系列活動中，其中是帶領一批青年前來蘇州平江路，親身體驗蘇州平江路的歷史沿革與獨特魅力。這趟別具意義的旅程將為前來暢遊的青年帶來難忘的回憶。

蘇州平江路，位於蘇州古城區，是蘇州城內最古老、保存最為完整的古街之一。一條細長的青石板街道，兩旁是枝繁葉茂的古木，古樸的建築與現代商鋪在這裏交相輝映。每一塊青石板似乎都承載著歷史的厚重，沿街的古建築更是見證著蘇州悠久的歷史文化。

步行在蘇州平江路上，沉浸在濃厚的歷史氛圍中。在街頭巷尾，傳統的蘇州園林、精美的木雕、繡球藝術等古老的工藝品吸引著青年們駐足觀賞。不時傳來的江南古調與悠揚的琴音讓臺灣青年們仿佛穿越時空，感受到江南文化的獨特魅力。

除了古老的文化遺產，蘇州平江路還充滿了現代的活力。眾多時尚的創意小店、精美的手工藝品以及潮流的餐廳咖啡館，為這條古街注入了現代的時尚元素。青年們紛紛拿出手機記錄下這一刻的美好，準備將這份特殊的體驗分享給身邊的親友。

坐在平江路的遊船上，更能深深的感受到江南水鄉的迷人風情。（圖/旺北金津攝）

「這是我第一次來蘇州，平江路真是太迷人了！」此次前往參觀的青年興奮地說道，「古老的建築和現代的藝術氛圍相結合，讓人感受到蘇州的獨特魅力。我一定會把這美好的經歷分享給家人朋友，也希望更多的青年來這裏親身感受。」

蘇州平江路作為蘇州古城區的一顆明珠，吸引了大批國內外遊客前來探訪。而此次兩岸青年的到訪則是親身感受與體驗到蘇州平江路的城市魅力。

蘇州平江路的古韻與現代風采在這裏交相輝映，它不僅讓前來參觀的青年領略到蘇州的魅力，也讓他們更深刻地感受到中華文化的博大精深。相信這次寶貴的經歷將成為青年們心中永不磨滅的記憶，為彼此的友誼注入更多美好的力量。