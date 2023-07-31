一支畫筆在手，兩岸青少年將會如何繪就他們眼中的「多彩世界」？7月29日，「共建美好家園」海峽兩岸青少年書畫展在蘇州舉行開幕儀式，新華日報黨委委員、揚子晚報總編輯王文堅，江蘇省台辦副主任封志成，中華兩岸交流協會常務副會長劉仲宇，兩岸書畫教育文化交流協會副會長陳俞儒共同為展覽揭幕，並為參展學生代表頒發證書。

本次繪畫展以「共建美好家園」為主題，由江蘇省台辦、新華報業傳媒集團聯合主辦，揚子晚報承辦。200幅兩岸青少年美術作品登臺「亮相」，無論是富有想像力的「微型世界」，還是霞光下船只搖曳的江南水鄉，都被孩子們收進畫中，躍然紙上。一經展出，便吸引了眾多欣賞者的目光。

今年4月，揚子晚報面向海峽兩岸的大中小學青少年，徵集繪畫作品，隨後，來自海峽兩岸的10位藝術家組成學術班底，分別進行初評和終評，評選出入展作品200件，7月26日至8月3日在蘇州高新區文體中心圖書館2樓手藝蘇州展出。

書畫是中華文化最璀璨的瑰寶、最具代表性的元素，美好家園是民眾最樸素、最簡單的期盼。省台辦副主任封志成致辭表示，此次活動以書會友，以畫傳情，期許兩岸青少年有機會可以並肩前行、攜手奮鬥的共同目標。

他希望兩岸書畫界名人名家當好「園丁」，通過傳承書畫藝術幫助兩岸青少年獲得古人智慧與定力，啟動文化基因，建立文化自信，「兩岸青少年多交流多交往多交心多交流，共同繼承弘揚中華文化。」

新華日報社黨委委員、《揚子晚報》總編輯王文堅分享了自己2017年第一次登上寶島臺灣，到達臺北、高雄、花蓮、臺東、宜蘭、雲林等地的經歷。「見識了日月潭的溫潤、太魯閣的雄奇，也為臺灣同胞的文化創意能力所深深折服。」

在致辭中他表示，很開心在這裏見證到了兩岸青少年的卓越風姿，「透過他們躍然在紙上一筆一畫的人物和風景，我也感受到了他們眼裏的世界。」

他認為，兩岸青少年繪畫交流展，既是一場關於文化的交流，也是一場關於思維的碰撞，更是一次關於理解的深化。「我讚賞他們能夠巧妙地利用畫筆捕捉這個世界的美麗，也希望這些未來的藝術家們能夠成為我們兩岸文化交流的橋樑，通過他們的創作，讓兩岸民眾一窺彼此的生活，理解彼此的心態和想法。未來也希望有更多機會參與兩岸互動，共同推助兩岸孩子們的茁壯成長。」

現場集結200幅書畫進行展示，讓參觀的民眾一探兩岸青少年的多彩世界。（圖/旺北金津攝）

以書畫為橋樑，締結兩岸青少年情誼

近些年來，兩岸不斷透過文化進行交流，舉辦畫展，目的也是通過「繪畫」來加強兩岸青少年之間的交流，讓兩岸孩子們之間更無距離。

一方經風吹日曬自然雕刻的太湖石，矗立於青花瓷盆中，盆石有情、風月無邊，盡顯江蘇風土之美……臺灣學生潘律禎從「蘇式傳統盆景」裏獲得靈感來源，繪製了一副水墨畫，該作品也入選了此次繪畫展覽。同樣即將升大一的邱子庭書寫了李白《山中問答》，「桃花流水窅然去，別有天地非人間」，她查閱資料覺得和詩詞江蘇之美，是他們著力意境一樣，江蘇不像人間像天地的桃花源，不是凡塵世界所能比擬的。

7歲小朋友陶小源來自南京市五老村小學。小小年紀的她，走到舞臺上發言時沒有表現出絲毫的緊張。今年，由她繪製的畫作《美麗的家鄉》入選了此次繪畫展作品名單。畫面上有鳥兒蝴蝶、青山綠水，各色斑斕湊成了絕美的景象，這也是她腦海中家鄉南京的樣子。在她看來，兩岸青少年繪畫展，為他們提供了一個交流和展示的舞臺，「希望通過這次畫展，結交到更多和我一樣熱愛繪畫的小朋友。」

開幕式最後，兩岸青少年共繪長卷，他們揮舞著手中的畫筆，將腦海中的想像傾注於筆墨之間，花香鳥語、上天入海、山水清音……皆融於畫面。