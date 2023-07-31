李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外已布滿不少藝人送上花海，不少親友、藝人前來送李玟最後一程，現場一片哀戚，而李玟二姐李思林也上台悼念妹妹，並感謝在場的所有人，表示：「我借用我妹妹以往會說的話，今天你可以選擇去很多地方，但你選擇來這裡，所以謝謝你。」

二姐走上台面容哀戚，首先對著遺照三次鞠躬，表示：「這對我來說真的很艱難，簡直不知道該說甚麼，但簡單一點說就是我妹妹去到的地方就是充滿笑、充滿愛心，今天我知道這有點困難，所以會盡量簡短，我借用我妹妹以往會說的話，今天你可以選擇去很多地方，但你選擇來這裡，所以謝謝你。」

眾星與家人參加李玟告別式。(影片來源/Nancy Lee Youtube)

緊接著告別式影片播放李玟生前表演的片段以及她的音樂，其中提到李玟對於最愛的家人媽媽與姐姐，「她是充滿愛和無私奉獻的女人，是女兒、是妹妹，對家人無時無刻都充滿了愛和守護，」影片中李玟感動表示自己最愛逗媽媽笑，「我媽媽笑我就滿足了，然後希望媽媽用遠都可以享福，你是我的一切、你是我的No.1」她更透露小時候都是媽媽和姐姐保護自己，「把我養大，所以當我長大，當我有這個能力的話，我想去保護他們。」

李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早創立「緬懷CoCo李玟」社群，由一群粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。