穩懋今天下午舉行法說會，中美對抗等地緣政治因素引發半導體供應鏈區域化發展，大陸積極建置自主半導體供應鏈，致使競爭壓力加劇，對此，陳舜平表示，大陸政策對大陸低階產品部分有些優勢，不過穩懋專注在技術領先族群，大陸供應商可以生產的低階產品，穩懋佔的比重比較少，大陸手機市場高階產品的成長跟穩懋比較相關，我們會不斷投資研發，希望能在PA市場得到比較好的價值(Value)。

穩懋2023年第2季合併營收為39.44億元，季增38%，年減26%，營業毛利為7.91億元，季增143%，年減51%，單季合併毛利率為20.1%，季增8.7個百分點，營業淨損為1.7億元，季增71%，營業淨損率為4.3%，季增16.5個百分點，產能利用率上升40%，單季稅後淨損為2.76億元，季增42%，單季每股淨損為0.23元；累計上半年合併營收為68.03億元，年減38%，營業毛利為11.17億元，年減68%，合併毛利率為16.4%，年減14個百分點，營業淨損為7.65億元，營業淨損率為11.2%，年減26.5個百分點，稅後虧損為7.55億元，每股淨損1.18元。

陳舜平表示，雖然上半年智慧型手機全球出貨量預期仍較去年同期呈現衰退的現象，但是綜觀第2季營收成長動能，我們看到有越來越多中國手機PA客戶的急單挹注，同時因應下半年高階智慧型手機新機發表的需求，相關客戶也已經開始備貨，因此Cellular PA及Wi-Fi PA在第2季都看到較大幅度的成長，是晶圓廠產能利用率回升到40%的主要關鍵，同時Infrastructure相對於第一季也呈現二位數成長，惟Optical營收則是較上季下滑。

展望第3季，穩懋預估，第3季營收預計將較前一季成長low single digit(0%到5%)百分比，毛利率預計約為mid-teens(15%)的水準。

就各產品線來看，陳舜平表示，雖然第3季產能利用率因高階智慧型手機客戶拉貨可望持續上揚，但除智慧型手機相關產品外，其他產品線多微幅下滑，其中光學元件部分，我們的大客戶在3D感測市佔被分掉，相較於去年總量有些下滑，產品組合也導致第3季毛利率呈現稍微下滑，這是大環境影響。

法人詢問WiFi 7及Fiter產品進展及濾波器(Filter)代工服務業務狀況？陳舜平表示，目前WiFi 6E開始少量採用，大的手機廠及晶片公司也開始布局WiFi 7，隨著WiFi 7頻率拉高後，砷化鎵優勢會更加明顯，有望成為公司營運成長的契機；至於Fiter業務亦逐季成長，不過Filter都是搭配既有PA客戶做設計生產，美系及日系客戶因具有Filter產品，不需要這樣的服務，因此佔比還是非常小。