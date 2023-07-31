今天台北市地政局公布今年第2季全市申報備查的預售建案，單季共計21案，較前期31案，減少32.26％，與去年同期42案減少50％。

地政局表示，今年第2季，在台北市的12行政區中，預售建案申報備查量以大安區居首，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。

調查指出，第2季12行政區預售建案資訊申報備查案件量，以大安區4案居首，其次是大同區、中正區、松山區3案。

從預售建案用途及戶數觀察市場預售產品推案特性，仍以住家為主流，計20案，占比95.24％；非住家（商辦）計1案，占比4.76％。

其中，住家用建案戶數以80戶以下小社區為主，計14案，占比66.67％；非住家用建案戶數為80戶至150戶，計1案，占比4.76％。

為保障預售屋消費者權益，地政局針對全市住家用預售建案買賣定型化契約，是否符合內政部訂頒之應記載及不得記載事項27項重點全面檢閱並輔導改正至符合規定後，才完成備查並對外公開，備查前合格率最低前三項目，為「建材設備及其廠牌、規格」合格率僅4.55％、「房地標示及停車位規格」合格率9.09％、「履約保證機制」合格率18.18％。

今年第2季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」占大宗，計13案，占比65％，其次為「同業連帶擔保」，計4案，占比20％。