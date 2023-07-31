天后李玟（CoCo）7月5日於香港過世，享年48歲，外界無不感到震驚、痛心，今（31）日將於香港殯儀館舉行告別式，明天將進行火化儀式，李玟老公Bruce跟2個繼女約莫下午3點45分抵達殯儀館，李玟的母親將缺席儀式，依照白髮人不送黑髮人的傳統習俗，老公Bruce與2繼女坐在第二排，神情淡定讓不少網友開罵。

追思影片中拍到李玟老公Bruce帶著2女兒坐在第二排，沒有和李玟家人坐在一起，現場親友上台致詞時都難掩激動情緒，蕭亞軒更是全身發抖落淚，讓不少人感到哀戚，不過鏡頭帶到李玟老公Bruce與女兒時，3人表情淡定，令不少網友開罵，後續拍到Bruce疑似拭淚，但網友仍不諒解。

李玟老公Bruce坐在第二排，並未與李玟姊姊們一起。（圖／Nancy Lee Youtube）

李玟老公Bruce低頭擦拭。（圖／Nancy Lee Youtube）

李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早透露「緬懷CoCo李玟」社群，由一群台灣粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。