MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）宣布與BlackBerry簽署合作意向書（MOU），將BlackBerry QNX及BlackBerry IVY列為聯盟開發電動車時優先採用的軟體平台，強強聯手為聯盟打造下世代電動車注入豐沛的軟體資源。

MIH聯盟為展現工作小組及夥伴合作成果並推動技術落地，宣布打造主攻B2B2C市場的MIH系列車款，包括三人座小車Project X以及商用車如卡車、貨車的開發計畫。為了讓外界進一步了解MIH系列車款，聯盟將在今年10月站上全球三大車展之一的Japan Mobility Show（原名為東京車展），屆時不僅將對外展示Project X Demo Car實體車，首度揭露整合電動商用車、車隊管理、能源及碳管理三大核心的智慧運輸平台。

BlackBerry將授權MIH聯盟使用BlackBerry QNX系列產品以及雲端AI平台BlackBerry IVY，包括QNX軟體開發平台、QNX中介軟體技術，以及用於系統級整合、性能優化和解決方案驗證的專業工程服務，讓MIH車款的軟體平台更加多元，打造更多創新的應用服務。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，不論是三、六、九人座車款還是商用車，也不論是載人還是載貨，MIH聯盟最終目的都是針對智慧城市各個情境下的需求，提供解決用戶痛點的解決方案，BlackBerry與MIH聯盟的願景一致，期待透過深入的合作，加速電動車開發、物流運輸、叫車服務的創新速度。

BlackBerry物聯網總裁Mattias Eriksson表示，作為邊緣智慧基礎應用軟體領導者，BlackBerry QNX致力於幫助客戶和合作夥伴加速其軟體開發作業。全球各地的產業領導者皆透過部署我們的高效能、安全可靠的基礎軟體，使企業的內部資源能夠投入於更高層級的工作。