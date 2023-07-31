為能於疫後振興出版產業發展，文化部辦理獎勵實體書店串連創新書市活動，獲得全國各地書店的踴躍響應，共計獎勵39案。文化部今（31）日辦理獲選單位共識營，由文化部長史哲與書市代表宣告全國書市正式起跑，5位顧問帶領線上及現場共同交流書市執行、行銷與閱讀推廣策略，預計有百場以閱讀為核心的藝文市集，以及近千場閱讀及藝文推廣活動。

文化部長史哲表示，實體書店扮演著各地重要文化據點的角色，因此，6月6日開放領用的文化成年禮金，文化部特別規劃獨立書店消費2點加碼1點的優惠，期盼讓青年朋友能夠就近進行藝文體驗。

史哲表示，以目前的數據顯示，獨立書店的抵用金額一直穩定的維持在整體消費金額的10％。文化成年禮金的整體使用成效，更讓行政院同意自明年度起常態化，且擴大使用範圍至16歲至22歲，16歲起「一生可用7次」。

「常態化的成年禮金將成為營運的日常」，史哲表示，明年開始成年禮金將有150萬的使用人口，一年18億元的消費市場，可能成為影響實體書店整體營運、青年閱讀習慣養成，甚至是出版產業是否能長期、永續經營的關鍵，「除了消費端的加碼，更重要的是實體書店在第一線的開拓」，非典型書展、創新書市即是希望透過各地書店的合縱連橫，讓服務、推廣走出書店，以更多的閱讀、討論、講座等實體交流，最終讓大眾重新走回書店。

見書店店長楊雅萍表示，見書店特別請插畫家林廉恩設計以基隆、書店為元素的閱讀禮袋，鼓勵青年朋友使用手上的1200點及加碼的600點文化幣，可帶走價值共2200元的書及「梭哈禮」閱讀禮袋，再加上原本消費滿200點就可當場抽文化幣的活動，最高有可能放大文化幣價值到2500點以上。這個策略成功讓書店在啟用的第一週，消費額有1／4以上來自文化幣的貢獻。

現流冊店負責人洪沛澤表示，現流冊店特別規劃了「有你的包裹請簽收」企劃，以成年禮的概念，邀請在高中、大學生中相當有影響力的作家吳曉樂、朱宥勳及NGO團體法律白話文運動為青年朋友選書，包裹裡包含了給青年朋友的一封信，以及價值1800元以上的選書，目前已收到100多個預購。

書市活動顧問前南崁小書店店長夏琳分享書店合作、財務管理與分配，特別提醒「試試看突破同溫層的宣傳方式」，除了原本各家書店的核心客群、粉絲，應該尋找最被在地接受的方式宣傳。

樹德科技大學動畫與遊戲設計系助理教授尹立表示，「不要為了辦活動而辦活動，重點還是找出自己的獨特性。」藉由書市，實體書店應該詳細分析、瞭解實際的消費者到底是誰，並且針對這些消費者提出消費策略，進而達到最終的目標「將消費者重新引回書店」。