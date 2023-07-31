嘉義縣長翁章梁（左二）為兒少家庭福利館新建工程動土。（廖素慧攝）

嘉義縣兒少家庭福利館示意圖。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣兒少家庭福利館示意圖。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣兒少家庭福利館示意圖。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣兒少家庭福利館新建工程今天動土，縣長翁章梁偕官員、民代祭拜祈福後，用金鏟子鏟土奠基，象徵嘉義縣首座兒少福利館啟建，此建案獲中央補助8000萬，縣府自籌配合款6678萬，共1億4678萬，預定2025年底完工。

嘉縣府表示，嘉義縣兒少家庭福利館共3層樓，總面積2309平方公尺，各樓層規畫為1樓青少年練舞室、青少年練團室、青少年康樂室、桌球室、律動教室，2樓有親子共讀室、親子遊戲室、親子創意手作區，3樓有閱覽室及會議室。

兒少家庭福利館基地周邊運輸系統完善，有東西快速道路82號及高鐵站，鄰近國1水上交流道，山區、海線都可透過國道、省道、線道、快速道路抵達，附近公教機關林立，志願人力資源豐沛。

翁章梁表示，縣府努力建構全面性的資源，為各年齡層提供完善的照顧，讓鄉親能在政府的資源中，找到符合自己需要的幫助，期待2025年底兒少家庭福利館完工啟用，與鄉親見面。