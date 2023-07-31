竹北市65歲以上老人健保費定額補助，原定每季發放一次，日前因中央健康保險署提高個資保障標準，受限審核作業流程延遲發放，經竹北市公所與健保署雙方達成個資保障具體做法後，今年度第1季、第2季健保定額補助費確定31日一併入帳，全市合計近1.3萬位長輩將一次收到上半年度補助金額3000元整。

竹北市長鄭朝方表示，「65歲以上老人健保費定額補助」為竹北市市有社會福利，每月原則補助金額500元，原定今年4月發放第1季（1至3月）補助款，但今年起中央健康保險署提升個資保障門檻多重驗證，經市公所多次與健保署溝通研議，擬定個資保障做法，完成個資授權同意，確定7月底一併匯入第1、2季（1至6月）健保定額補助費3000元，建議符合資格的市民朋友可於8月1日刷存簿確認。

竹北市公所社會課長徐竣彥表示，市公所與健保署召開多次專案會議，雙方達成個資保障具體做法，其中「新申請但尚未領過」本補助的980位市民長輩（即111年12月21日至112年5月31日間新申辦者），已由公所發函民眾補填調閱健保資料授權同意書；社會課提醒，目前尚有177位市民長輩尚未繳回同意書，請務必儘速繳回，以免無法與健保署查驗個資而影響自身權益。

竹北市今年第1季（1至3月）與第2季（4至6月）65歲以上老人健保費定額補助，7月31日一併發放，並於匯款明細註記「健保補助」字樣，共計近1萬3000名市民將同步收到補助款項，如有相關問題，可電洽竹北市公所社會課03-55159919分機159諮詢。