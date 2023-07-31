該集團旗下啤酒品牌包括Tiger和Sol啤酒。該公司目前預計，今年營業利益成長率將介於0至5%之間。低於之前財測的5%至10%之間。

海尼根股價在早盤下跌6.4%，來到90.66歐元，為今年二月以來新低。並為歐洲藍籌股指數FTSEurofirst表現最差的成分股。

由於漲價，今年上半，該集團啤酒銷量年減5.6%，所有地區的銷售都下滑。而儘管啤酒售價上漲，有助於營收增加，但上半年營業利益仍年減8.8%，表現遜於該集團自己編製的平均預測，減少4.8%。

但荷蘭公司也說，預計下半年出現強勁復甦。

海尼根說，亞洲的業績受到該地區經濟放緩的影響，特別是在越南。越南是該集團最大的市場之一，目前全球需求下滑，衝擊到越南的出口。

亞太地區啤酒銷量下降13.2%，高價的高檔啤酒銷量下降更多。該地區營業利益也減少了約3分之1。

今年1月越南春節期間庫存過剩，進一步加劇了這種情況。但海尼根表示，這種庫存過剩情況，現在已基本上消除。

海尼根還預計，奈及利亞經濟將在下半年回穩。此前由於奈及利亞總統選舉和改用新紙幣，造成啤酒銷量下滑逾20%。