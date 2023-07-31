夏季是泌尿相關症狀的好發期，莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓就表示，除了女性容易出現泌尿道相關問題外，男性也會有胯下搔癢的情形。他並列出5大常見原因，包括黴菌和細菌感染、香港腳間接接觸感染、褲子或內褲材質不透氣、更換新的洗潔劑及陰蝨問題。其中他提到，環境不乾淨、毛巾或是不安全性行為等，都可能招染陰蝨在毛髮中聚集、產卵。

莊豐賓在臉書粉專「幸福醫師 莊豐賓醫師」發文指出，台灣夏季天氣炎熱，許多男性時常會出現跨下搔癢情形，並盤點出5大常見原因：

1、黴菌與細菌的感染：莊豐賓表示，陰毛和夏季環境的影響讓私密處容易悶熱，加上若因為排尿、性行為後未做好清潔，容易造成黴菌和細菌感染，進而出現下體搔癢，嚴重還會導致包皮或龜頭炎，尤其糖尿病患者更要注意。

2、香港腳間接接觸感染：莊豐賓提到，當香港腳患者因一時疏忽，搔抓過腳部後再碰觸胯下，就可能會間接把香港腳黴菌帶到下體。

3、褲子及內褲材質悶熱：莊豐賓表示，褲子或內褲的材質若為悶熱、不透氣質料，在夏天會因散熱不易而出現如小朋友尿布疹的現象。另外，爬山或騎車時，因褲子材質不佳或下體與大腿反覆摩擦，進而出現俗稱「燒襠」的搔癢情況。

4、更換新的洗潔劑：莊豐賓指出，更換新的洗潔劑或沐浴肥皂，因部分成分含有強鹼特性，再接觸皮膚後就易出現紅、癢等過敏反應。

5、陰蝨問題：莊豐賓點出，包含不乾淨的環境、毛巾或不安全性行為，都有可能招染陰蝨，因牠喜歡在毛髮中聚集、產卵，若附著在陰毛中，就會令下體奇癢無比。

莊豐賓表示，其實大部分的私密處搔癢，只要經過正確診斷與擦藥、服用藥物，通常能在短時間內治癒。他也呼籲，定期清潔居住環境，且切勿使用來路不明的藥物，否則沒有對症下藥，不僅傷荷包還會造成病況惡化。