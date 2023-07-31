李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，許多親友、藝人好友都前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。而告別式會場的畫面也在隨後曝光，現場除了用黃色玫瑰花布滿在「永遠懷念一代歌后李玟」的周圍外，還有粉色玫瑰、藍色繡球花以及桃色蘭花布置在棺木周圍，而她天使般的笑容就擺在會場中央，讓現場氣氛溫馨又鼻酸。

李玟的告別式會場入口，由白色、紫色、粉色、紅色的花朵，布滿在寫有「永遠懷念一代歌后李玟」的牌子周圍，進到會場內則充滿了各種美麗的花朵，擺放在李玟美照前方及棺木四周。

李玟告別式現場畫面。（圖／Late CoCo Lee Family提供）

李玟告別式現場畫面。（圖／Late CoCo Lee Family提供）

會場左側三大座以粉色玫瑰製成的愛心，是分別由李玟的母親及兩位姐姐製作而成，李玟的媽媽在花籃上的字卡中寫道「愛女靈鑒，永遠懷念，母親痛輓」，兩位姊姊李秋林、李思林則寫下「李玟內妹靈鑒，你是我們一輩子的驕傲，何錦麟 秋林敬輓」、「李玟胞妹靈鑒，Love You Till Eternity（愛你直到永遠）。」

李玟告別式現場畫面。（圖／Late CoCo Lee Family提供）

「COCO Lee」白色雲朵字樣出現在澳洲的空中。（圖／聲動娛樂提供）

另外，李思林也特別開設YouTube頻道，用於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早創立「緬懷CoCo李玟」社群，由一群粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。