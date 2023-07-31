MUJI無印良品再攜手台灣Gogoro推出全新聯名系列，這次不僅有無印良品顧問、設計大師深澤直人親自配色，且推出安全帽等7款機車配件，預計可望帶動意外買氣。

MUJI無印良品台灣總經理吉田明裕表示，MUJI無印良品從40年前創立以來，商品開發的基本原則就立基於友善環境與人的永續概念，在台灣深耕近20年，積極投入在地生產與在地連結，Gogoro是MUJI無印良品在台灣推出聯名產品的第一個夥伴，雙方從機車展開合作，除提供全方位的好感生活，亦以永續為方向實踐對社會與地球環境共好目標。

Gogoro與MUJI無印良品挑選最受歡迎的白牌與綠牌電動機車，聯手獻上Gogoro VIVA MIX ME、Gogoro VIVA ME聯名車款，MUJI無印良品設計顧問深澤直人操刀調製出「原色棕」與「原色灰」兩款主色調，溫暖的棕色象徵樹木、土地的原始色彩，灰色則源自都市中的街道與建築，組成最具代表性的無印風；此外7項騎乘風格配件，呼應聯名車款色系，充分展現無印良品簡約設計，深澤直人指出，數年前在台灣搭車時偶然看到Gogoro，一眼就被吸引，因此擁有了自己的Gogoro。雙方品牌都在台灣備受喜愛，此次攜手合作是水到渠成，將為消費者創造更多的價值。