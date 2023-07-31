台灣手搖飲料市場競爭激烈，其中50嵐經營多年仍然屹立不搖，更是許多民眾喝飲料時的首選之一。一位網友近日好奇表示，「50嵐飲料能維持人氣不墜的關鍵為何？」，對此，許多人指出，最大關鍵就是「品質穩定」！

原PO在PTT發文提到，50嵐1994年創始於台南德興路，相較於其他愛炒短線的飲料店，50嵐屬於細水長流的手搖飲品牌，不會出現短時間內一窩蜂人群擠爆店門口的畫面，但每次經過各分店前總是有人買飲料，人數可能不多，但就是有穩定的消費族群，讓他忍不住好奇心，「請問50嵐能維持這樣人氣的關鍵是啥？」

對此，許多人紛紛回應，「品質穩定吧」、「就是穩定，喝50家50嵐味道都差不多，不會有的很澀有的很甜，不能說很好喝也不到很難喝」、「品質穩，速度快，純茶才是主要獲利」、「口味和品質維持得很好啊」、「品質穩定，口味幾乎沒變過」、「品質穩定，價錢不貴」、「品質穩定，非常少出包」。

事實上，根據本站過去報導，淨水設備專家金培仁說明，手搖飲料店若追求全台口感統一，最基本的就是要裝設「RO逆滲透系統」過濾水質，除此之外，50嵐還使用了棉質、活性碳、生飲級濾芯過濾原水的「生飲級系統」，以及消除台灣南北軟硬水差異的「軟水系統」。