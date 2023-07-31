對現代人來說，憂鬱症雖然不再是禁忌，但已經成為了日益受重視的健康問題。以往憂鬱症的治療多半仰賴長期服用藥物來控制，不過近年來，多了一種非藥物，也非侵入性的治療方式，讓患者只要坐著接受磁場刺激，就能對病情有著顯著的效果。

基隆長庚精神部表示，根據世界衛生組織的估計，全世界約3.8％的人受憂鬱症影響，而預計到了2030年，憂鬱症將成為導致人類失能疾病中的第一名。

憂鬱症是一種持續一段時間的情緒障礙，其特徵包括情緒低落、興趣喪失、疲倦、睡眠困擾、食慾改變、低自我價值感和反覆自殺意念等等。這種情緒狀態持續時間長、程度嚴重，並且干擾個體的日常生活功能，甚至出現自殺的行為。

基隆長庚精神部指出，傳統憂鬱症的治療方法，包括藥物治療和心理治療。藥物治療通常包括抗憂鬱藥物。這些藥物可以調節腦部神經傳遞物質的平衡，以改善患者的情緒和心理狀態。心理治療可以幫助患者理解和處理情緒問題，並培養健康的應對策略。

不過，隨著醫學科技的進步，近年來出現一種名為經顱磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation TMS）的新治療方式，經研究證實對憂鬱症患者具有顯著效果。

基隆長庚精神部表示，經顱磁刺激是一種非藥物、非侵入性的治療方法，其原理是利用放置在頭上的線圈，經由電磁感應產生磁場，這個磁場通過顱骨，刺激相應的腦區神經元，並透過不同的刺激頻率增強或抑制其神經活動，進而調節相對應的情緒和認知功能。

許多研究說明，經顱磁刺激可以減輕憂鬱症的症狀，改善患者的情緒和生活品質。且相較於藥物治療，經顱磁刺激不會引起常見的藥物副作用，例如噁心嘔吐、嗜睡和體重增加。對於那些對抗憂鬱藥物無反應、無法忍受藥物副作用，或希望避免長期使用藥物的患者，經顱磁刺激可以作為傳統治療的替代方法或輔助治療。

值得一提的是，在接受經顱磁刺激的治療過程中，患者不需額外服用或施打其他藥物，也不需麻醉或手術等侵入性處置。患者只需坐在舒適的椅子上，醫生會將線圈放置在患者的頭上，然後通過控制器發送磁場刺激。

醫師表示，透過這種治療方式，通常需要進行一段時間的治療。一般而言，建議每日一次，每周五次的密集治療，一個療程建議至少10到15次以上。大部分會先從患者的活力、動機、食慾及睡眠等等方面看到療效。而整體療程會根據病情和反應來進行個人化調整，有可能需要兩到三個療程。

當然，雖然這種新的治療方式一般而言相對安全，但還是有一些風險和副作用。常見的副作用包括暫時性的頭痛、頭暈、頭皮不適（約5-20％）。這些副作用通常是暫時的，且在治療結束後會自行消失。

基隆長庚醫院也在今年引進東北角第一台最新的經顱磁刺激設備，希望可以提供憂鬱症患者除了傳統藥物治療之外另一項非侵入性的選擇。然而，經顱磁刺激仍然存在一些風險和副作用，因此，在接受經顱磁刺激治療之前，需與醫師進行充分的評估和討論。