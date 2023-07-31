彰化1名張姓女子2021年帶著5歲男童到一間鵝肉店借廁所，不料男童在店內奔跑時被絆倒，整個人摔進走道上的滾燙湯鍋裡，造成全身23.5%的二、三度燙傷，致排汗功能永久受損，事後張女被起訴；一、二審都認定她有疏失，依過失致重傷害罪判3月徒刑。全案定讞。

判決指出，2021年間，張女在幫忙照顧5歲男童期間，因為男童不會使用蹲式馬桶，張女帶他到熟識鵝肉店借用廁所，不料男童上完廁所後卻在店內奔跑，導致不小心被絆倒，整個人摔進廚房走道上的大湯鍋裡，導致全身三度百分之20、二度百分之3.5燙傷，致排汗功能永久損傷。經彰化地院審理後，依過失致重傷害罪，判張女3月徒刑，可易科罰金。

張女不服提起上訴，她主張自己不是男童的保母，也無任何契約關係，所以沒有承擔照護男童的責任，事件發生前，她也常帶男童到該店借廁所，都沒事，這次是男童突然在店內奔跑，不是她能控制的，因此無法防止意外發生，不該把責任歸咎於她。

二審法官審酌，張女明知男童年僅5歲多，猶同意帶被害人外出前往鵝肉店上廁所，則張女於帶男童外出期間，為實際保護照顧兒童之人，顯自願承擔保護照顧被害人之義務，而具有保證人地位。另張女稱曾多次帶男童至鵝肉店借用廁所，足認張女熟知鵝肉店之廁所、廚房、上開通往廚房之走道等位置，當會有鍋爐、瓦斯、銳利刀具等餐飲業所需器具、烹煮後高溫、燙熱之食材，屬易發生危險或傷害之環境，張女卻疏於注意，任男童在走道奔跑，使其重傷害有因果關係。

男童燙傷後排汗功能損失，無法高溫環境工作，疤痕需追蹤至成年，只能改善，終身無法痊癒，疤痕及排汗功能永久損傷，已達重傷害程度，駁回張女上訴，維持原判。全案定讞。