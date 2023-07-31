台橡累計今年1～6月合併營收158.55億元，年減10％。

對於下半年，台橡指出，先進事業TPE產品庫存去化緩慢，價格競爭將持續，但中國大陸重啟帶動需求逐步復甦為下半年潛在轉機。

因應市場逆風，台橡指出，將採營運成本管理與單位成本優化、加速產品創新及技術研發、掌握低碳趨勢與經濟復甦帶來的成長動能，維持營運韌性並持續強化在地供貨穩定。

掌握綠色產品市場趨勢，台橡指出，公司將為電動車胎及高性能車胎提供強化的ESG價值主張。台橡與國際品牌輪胎製造商合作係，把握SSBR成長趨勢。

而在醫療應用上，台橡TPE產品通過10993-5（細胞毒測試）、USP Class 6必要的醫療應用驗證，積極與醫材製造商取得醫療產品審核驗證。

子公司申華化學進行遷廠，新廠將為台橡帶來另一營運產能的成長；據了解，新廠於2022年11月進行奠基儀式，預計於2024年底試車，合成橡膠年產能將從原17萬噸提升至22萬噸，投資金額約為2億美元。補助款將按進度入帳，停產前可收到約5成，其餘將在2025～2027年之間入帳。