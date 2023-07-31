近幾年來中國在全球科技專利數量快速成長，已成為足以與美國相抗衡的科技大國。據日媒指出，在被列為新一代科技的無人商店營運流通業所使用的「零售科技」領域，中國的阿里巴巴集團所持有的專利數量已超過美國谷歌母公司Alphabet，躍居全球首位。

《日經中文網》報導說，「零售科技」是利用資訊科技提高流通業效率的尖端科技，涉及倉庫自動化、結算和消費者定位信息分析等多個方面。全球零售和電子商務(EC)巨頭正在加緊引進，有可能明顯改變流通業的競爭環境。

業界預測，零售電子商務全球市場規模到2027年將增至2022年的3倍，達到每年14兆日元(約合1000億美元)。目前中國擁有全球電子商務20%的專利，加上美國，兩國共擁有70%以上的電子商務專利。

日本經濟新聞和調查公司Astamuse 調查了2011年1月～2023年3月在210個國家和地區公開的零售科技專利發現，有効期限仍未結束的專利約有38000項。其中美國佔54%為最多，中國以20%緊隨其後。值得注意的是，在2010~2015年的5年裏，中國的零售科技專利從僅佔世界的1成增長至3成。在美國與中國之後為日本，佔比為6%。

若按個別企業來看，排名第1的是擁有1141項專利的阿里巴巴。第2位是Alphabet，第3位是美國的eBay。前50名中有32家是美國企業，中國以6家緊隨其後。日本企業中有排在第17位的樂天集團和排在第20位的東芝等5家企業。

報導說，阿里巴巴在智慧手機的定位信息分析和通過APP向用戶推薦商品的專利最引人注目。特別是在對電商網站的瀏覽情況進行實時分析、選出推薦商品的科技方面具有優勢。阿里這方面在全球享有很高的聲譽，其他企業在申請類似專利之際作為競爭專利加以引用的情況很多。在中國企業中，騰訊控股等企業也進入前列。

在美國，IT巨頭引領科技開發，金融機構等廣泛行業的企業推進知識産權的確保。Alphabet在通過店內攝像頭掌握顧客的視線、進而推測感興趣的商品等科技方面具有優勢。eBay則擁有以血壓等為基礎，將符合用戶健康狀態的商品顯示在智慧手機上的科技。