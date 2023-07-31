俗話說「個性決定命運」，每個人遇到事情的處理態度不同，甚至容易因為一時情緒失控，將一手好牌打到全盤皆輸，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座雖然才智過人，但容易因為本身致命的缺點影響日後發展，難以成就大事。

▍射手座

射手座個性脫俗、懶散，不懂得抓住機遇，很多時候都處在無關緊要的狀態，常常皇帝不急急死太監，甚至只要有得玩，他們就會將一切事情拋諸腦後。雖然射手座內心懷有崇高的理想，但往往因為太過佛性、懶散的態度而錯失不少機會。

▍牡羊座

牡羊座個性衝動，雖然也很想努力一把，但是持久度不夠，經常三天打魚兩天曬網，只要目前的情況還過得去，他們就不會想著進一步提升自己的優勢，日子得過且過，除非情況火燒眉毛，牡羊才會徹底醒悟，意識到現實中的一些問題，不過通常為時已晚。

▍雙子座

雙子座天資聰穎、能說會道，給人的第一印象相當好，無形中也提升了自身的人緣，不過水能載舟亦能覆舟，滔滔不絕的雙子無形中會給人極大的壓迫，加上處事太過圓滑的老油條形象，在生意場上更容易令人充滿不信任感，長此以往難免阻礙了自身發展。