新北市中和警分局翁姓警員因積欠百萬賭債，為了還債，他竟淪為詐騙集團車手，5月起協助詐騙集團面交贓款，6月時辭去警職，仍繼續從事詐騙，新北地檢署12日指揮中和警方拘提翁到案，懷疑有多人受害，複訊後依詐欺、偽造文書等罪羈押禁見。

檢警調查，翁姓前警員原任職中和警分局中原派出所，因積欠超過百萬賭債，今年5月間，透過擔任詐騙車手的朋友，鋌而走險，當起詐騙車手。翁加入詐騙集團後，先從最底層的車手做起，他偽裝成虛擬貨幣幣商，與被害人面交，收取贓款後，再上繳給上游。

被害人遭詐向警方報案，中和警方調閱監視器，驚見嫌犯竟是「自己人」。翁員被長官約談，他知道東窗事發，6月份辭職，當起全職車手。

警方蒐證後，本月初報請新北地檢署指揮偵辦，檢警12日發動行動，搜索翁的住所，拘提翁到案，查扣手機等證物，翁被依偽造文書、詐欺等罪送辦。檢警發現被害人不只1位，複訊後向新北地方法院聲請收押禁見裁准。

據了解，27歲的翁姓前警員從警4年多，歷年表現不佳，今年5月間，所長曾輔導他，告知翁不適任警察工作，是否考慮轉職，而5月17日，翁即以家庭因素，另有生涯規劃為由，提出離職報告。