揮別準決賽最後加射1箭飲恨落敗的失落，射箭女將彭家楙透過和自己對話找回信心，並在銅牌戰於先掉1局的劣勢下，連搶3局擊敗韓國對手，為中華隊在成都世大運增添獎牌。

今年9月26日彭家楙就要滿27歲，因此本屆成都世大運是她最後一次世大運，對於銅牌戰面對實力強勁的韓國選手，先讓出第1局，後面3局都是1分之差拿下，她說：「雖然一開始會覺得，韓國隊是射箭強國， 但也不會因為對手是誰而讓自己退縮，比賽中就是希望讓自己最後一屆世大運不要有遺憾、好好去發揮。」

回憶準決賽最後經過加射1箭分勝負，可惜輸給哈薩克對手，彭家楙在銅牌戰後坦言很可惜，不過也不會因此氣餒，而是回到休息區重新調整心態，「透過自己跟自己對話、相信自己，再迎接下一場比賽。」

彭家楙除了想跟家人分享奪牌喜悅，也很高興自己從小到現在的教練歐翼，第一次在這麼大型的比賽領導她去面對比賽，師徒兩人能夠共享奪牌榮耀。

彭家楙在2017台北世大運獲得女子團體銀牌，上屆拿坡里世大運勇奪混合團體金牌和個人賽銅牌，本屆再添個人賽銅牌，連續3屆世大運有獎牌入袋，接下來會為杭州亞運持續調整狀態，她說：「很高興連續兩屆世大運為中華隊拿下個人賽銅牌，這次世大運射箭項目總共拿到1銀3銅，我相信大家也會藉由這次比賽的經驗繼續持續努力發揮。」