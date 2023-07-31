義守大學新任校長古源光（右）於7月31日從義守大學副董事長李伯皇（中）、陳振遠前校長（左）手中接過印信。（義大提供／林瑞益高雄傳真）

高雄兩所私立大學今（31）日分別舉行卸新任校長交接典禮，分別是樹德科大王昭雄接任新校長，校方感謝卸任校長陳清燿過去以來的付出；義守大學則由古源光擔任新校長，校方感謝卸任校長陳振遠過去5年的努力。

樹德科大方面，由董事長朱元祥頒發新任校長王昭雄的校長聘書，並擔任監交人。朱元祥並致贈感謝牌及榮譽退休教授證書予陳清燿。

朱元祥哽咽不捨地說，滿25年的樹德科大今天雖為第9任校長交接，但實際經過3位校長的交棒，現今環境的挑戰是益加艱辛，王校長要保持既有成果、更要突破困境，董事會校長最大的支持者，也感謝陳校長勞心勞力、感謝高中職校帶給樹德科大的茁壯，以及扶輪社兄弟協力創造新業。

王昭雄是國立中山大學企業管理研究所博士，研究專長為企業經營、行銷研究、金融市場等領域。王在樹德科大服務已經17年，歷任企管系與金融系主任、管理學院院長、教務長、副校長等職務，具有豐富的行政管理經驗。

至於義守大學，副董事長李伯皇感謝陳振遠過去5年來相繼成立智慧科技學院和醫學科技學院，打造義守大學成為擁有10個學院的全方位綜合型大學，為學校未來長期發展打下根基。

古源光校長接棒上陣，古在台灣大學取得化學工程學士，後赴美國康乃爾大學取得食品工程科學博士，歷任政府機官首長、國立大學校長等職務，熟稔大學治理，對目前高等教育也有深刻的體認。