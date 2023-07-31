群益台灣ESG低碳50 ETF是首檔具有ESG及碳金優勢的台股ETF，主要追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益投信指出，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟趨勢下，台股市值前200大中，低碳密度企業股價表現相對突出，建議投資人購買台股ETF時，可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，台灣8月碳權交易所要成立、碳費草案公布，淨零碳排已經成為全球共識，蘋果、微軟等國際大廠也都設下零碳排的時程，大致上在2030年達成碳中和、2050年達成淨零碳排。

而在國際供鏈居要角的台灣企業，也清楚碳稅上路低碳才能迎來訂單，台灣企業「NO ESG NO MONEY」，因此台廠也積極打造綠色供應鏈，未來ESG永續經營能力越好的企業，越能吸引外資。

另一方面，ESG優良企業大多具有營運風險較低特性，遭逢大環境巨變下，能展現較佳的抵禦能力；至於股神巴菲特最愛指標的ROE獲利能力也需要特別留意，群益投信表示，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往將更受市場青睞。