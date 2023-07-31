現年21歲的跆拳道「甜姐兒」羅嘉翎，生涯首次登場世大運就是在成都，今天57公斤量級一路過關斬將，決賽碰到韓國好手金玉珍，經過苦戰之後0比2敗下陣來，無奈僅獲銀牌。

羅嘉翎在東京奧運勇奪銅牌一戰而紅，緊接著連續在2屆世錦賽獲得銀牌，這次世大運雖是初體驗，但仍高居賽會頭號種子。

首戰輪空的羅嘉翎，兩回合比數分別是6比2、7比0，即便被扣了2分，但仍以11比2、2比0的絕對優勢勝出。8強賽對上伊朗選手ASASEH Kosar，羅嘉翎絲毫不給對手機會，整場比賽未失1分，7比0、5比0，總分10比0，2比0輕鬆晉級四強。

4強賽羅嘉翎挑戰地主選手楊均麗，羅嘉翎再次發揮身材優勢，兩回合比分4比1、7比3，總分8比3，直落二勇闖金牌戰。

羅嘉翎金牌戰對手金玉珍，第一回合開賽沒多久就被連續踢中2次中端失掉4分，所幸即時回穩也回敬了中端攻擊得分追成2比4，可惜沒能防住金玉珍的上端攻勢，3比9丟掉第一回合。

次回，金玉珍採取防守戰術，羅嘉翎則是積極搶攻，一次攻擊踢中對手頭部但並未得分，因此總教練廖家興提出挑戰，裁判在透過回放審視後判定得分，取得3比0領先，金玉珍開始反擊連續兩次中端得手連丟5分，最終5比7敗陣，輸的很無奈，銀牌作收。