台北車站每天晚上不到8點，周邊湧入不少街友，他們拿紙箱鋪地躺睡、造成環境髒亂等問題，而有民眾認為「影響國門形象」。《街頭大聲公》(31)日針對「北車街友影響市容」進行街訪。有觀光客認為，「有點難過！街友待在這有些奇怪，但也不知能去哪」。另有民眾喊話政府，「國內社福可做更完善！」

對於街友影響市容，民眾吳先生表示，「本國人可能見怪不怪；但外國人會很驚訝說，這麼發達的城市，還是會有街友問題，雖說各國都有這種狀況，但國內社會福利可做更完善」。

北車周邊街友隨地隨地躺睡，觀光客認為影響市容。（游定剛拍攝）

而民眾質疑，「街友好手好腳為何不去工作？」吳先生則說，「每個人都有不同困難，這應由社會福利機構來安置，因有些街友可能靠近他，對方還會有警戒心，覺得有何目的性。」吳先生進一步說，「一般人所見的街友，有讓人同情面、也有奇怪面，這真的很難說，無法去評定」。

對於街友長年問題，民眾吳先生期盼「國內社福可做更完善」。（游定剛拍攝）

思安關懷協會關懷員張耀庭說，「很多事需要碰撞、妥協，再加以改善，有些街友住在北車很多年，一下子要他改變真的很難。」張耀庭建議政府單位，「可輔導街友在各公務機關做些派工，例掃掃地等，最起碼有收入，慢慢導向正常的社會中」。