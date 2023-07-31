國慶煙火睽違9年回歸台中，訂於梧棲漁港舉辦，地方業者引頸期盼。不過，據傳考量漁港周遭安全性與對當地漁業的影響，國慶籌備委員會擬另擇地點。地方民代期盼，即便改地點也要留在海線；台中市漁船及漁民互助協會認為，若確保安全等配套措施，並不反對在梧棲漁港。

國慶煙火繼2014年於台中舉辦後，睽違9年終於再次回到台中，並選定梧棲漁港施放，令在地旅遊觀光業者相當期盼，據悉，不少業者已開始討論旅遊相關行銷方案，思考將人潮與商機留在海線。然而，近日傳出相關單位會勘發現漁港周邊石化產業林立，加上布置煙火期間封閉漁港恐影響漁船作業，基於安全性及漁業考量，國慶籌備委員會擬改到清泉崗機場、麗寶樂園、中央公園3處擇一施放。

台中第2選區（清水、梧棲、沙鹿）市議員王立任表示，基於安全考量傳出要改地點，他完全尊重專業，但期盼施放地點保留在海線。他說，自從公布國慶煙火將選定梧棲漁港施放，不少當地觀光旅遊業者已規畫推出相關遊程，民眾也廣邀親友在國慶前來欣賞，留在海線避免在地人的感受落差太大，也有助地方觀光發展。

「什麼事情都是安全第一，安全要做好」，台中市漁船及漁民互助協會理事長陳建鈺表示，國慶煙火在梧棲漁港舉辦主要是安全等相關配套措施要做好，只要不影響漁民作業，能帶動地方繁榮與觀光是非常好的；由於梧棲漁港是人工港，不會受到漲、退潮限制，漁船作業隨時都可以進出，大多作業是凌晨3、4點出港，傍晚5至7進港，相關單位能規畫好動線，原則上他們不反對。

民政局則表示，中央慶籌會舉辦國慶煙火多年，場地評估有其專業考量，只要地點落腳台中，無論何處市府皆歡迎配合，惟希望慶籌會在選擇地點時亦將接駁成本與人潮疏散納入考量，若選取接駁成本較龐大地點，亦請中央能大力支援接駁經費。