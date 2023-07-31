柯叔元在《女兒大人加個賴》有兩個漂亮女兒黃薇渟和陳妤。（羅永銘攝）

管麟、黃薇渟、柯叔元、陳妤、侯彥西出席《女兒大人加個賴》。（羅永銘攝）

柯叔元開心生日許願。（羅永銘攝）

《女兒大人加個賴》首映會為首播日生日的柯叔元驚喜慶生。（羅永銘攝）

柯叔元帶著《女兒大人加個賴》中兩個漂亮女兒黃薇渟和陳妤出席首映會。（羅永銘攝）

柯叔元、黃薇渟、陳妤、侯彥西、管麟、王宇婕、林煒、陳敬宣、林禹等人主演的《女兒大人加個賴》，8月1日起於中視晚上9點、衛視中文台10點首播！今首播日適逢男主角、劇中「爸爸」柯叔元生日，昨首映會演員群特別獻上蛋糕為他慶生，讓柯叔元非常驚喜，當下許的3個生日願望都是希望《女兒大人加個賴》播出收視長紅！

柯叔元表示，《女兒》是他拍戲27年來覺得最和樂的劇組，從開始到結束都太完美，老中青3代演員合作非常開心，拍攝半年多感情真的好得像家人。堪稱「苦情界首帥」的他說，自己其實很喜歡演喜劇，但大家都找他苦情角色，就算演出有喜劇、歡樂元素的戲，他也總是悲情的那一個。他力誇這部戲的中心思想很善良，有愛情、親情與溫暖，雖然有壞人，但脫離不了善良跟可愛，「觀眾不會討厭裡面任何一個人」。

陳妤帶著崇拜眼神猛誇劇中爸爸柯叔元喜劇細胞非常強，她因此被大圈粉，且他有百分之70都即興演出，為角色加分不少，還超會模仿。

柯叔元為戲減重7公斤，他說是因第一次同時跟這麼多高帥肌肉男一起拍戲，演文青的林禹戲外是健身教練，李迪恩曾是泰拳選手，管麟也是一身肌肉，所以他至少要看起來不顯胖。王宇婕爆料他在劇組都不吃便當，只喝咖啡，她自己反被虧不減肥，等覺悟想要瘦已經拍完了。

飾演醫生的王宇婕有一場幫柯叔元檢查胸部的戲，被問他身材如何，她說，雖然柯沒有脫掉上衣，但她光是用手摸就覺得「觸感」不錯。至於她為何沒為戲瘦身？她解釋，那陣子因生活上發生滿多變化，包括狗狗過世、搬家，以及當時她正因脊椎、頸椎出現長年拍8點檔摔來摔去的後遺症，導致身體不適，所以就算沒有放縱自己的口慾，也瘦不下來，最近生活過得正常，身體已調養好一點了。

入行多年的管麟自曝螢幕初吻在這部戲獻給黃薇渟，黃薇渟一聽大驚：「嚇到了！我記得還滿專業的。現在想起來好像真的很對不起你，是否得照顧你一輩子！」兩人吻戲完全沒有NG，黃薇渟笑說上一部《仙女姐姐來我家》有不少吻戲，親了3個男生，「上一部滿精彩的，這一部很吃素，只有親到1個。」柯叔元則根本想不起來螢幕初吻給了誰，王宇婕回憶她的人生初吻與螢幕初吻是19歲，在新加坡拍戲孫耀威，當時連怎麼擺動作都不會，胃痛到不行，還是靠尹昭德教她。

陳妤和侯彥西有不少對手戲，她說第一次演戲笑場這麼嚴重，「看到他必須在內心背99乘法表，不然一對到眼就會被逗笑」。侯彥西飾演有嚴重強迫症的珠寶鑑定師，現實生活中對有些事也很注重細節，例如晾衣服一定要肩線對準衣架、用夾子夾住，對綁鞋帶有莫名堅持，「綁蝴蝶結要圈圈一樣大、繩子一樣長」，甚至看到別人的鞋帶不對稱，會忍不住想幫對方重綁，陳妤、黃薇渟就都被綁過。

林瑞陽兒子林禹被問如何慶祝即將到來的父親節，低調表示目前沒有特別安排，會以工作為主，被問有沒有準備禮物？他說自己比較直男，聽到陳敬宣每年都會為爸爸、爺爺精心準備他們需要的禮物，林禹被眾人狂虧後表示「把我工作做好就是對他最好的禮物！」

由於這也是即將撤出台灣市場的衛視中文台在台灣舉辦的最後一場記者會，眾演員被問及此事時，表示一開始大家看到新聞都不相信，還一度擔心「那還會播出嗎」，熱愛這部戲的柯叔元更坦言本來還很期待第二季應該有希望。