李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外已布滿不少藝人送上花海，而諸如劉德華、吳青峰、王力宏、鄧紫琪等明星皆以影片緬懷李玟，還有不少親友、藝人前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。其中，男星黃曉明形容CoCo就像「太陽」一樣：「將快樂帶給他人，讓痛苦留給自己。」

李玟告別式上，有不少明星皆以影片形式緬懷李玟。其中，男星黃曉明透露與李玟是在2013年的節目中認識：「那個時候我覺得她非常的開朗樂觀熱情，不管是對朋友、參與來賓、工作人員，以及每一個選手都非常非常好。那個時候我們就留下了非常深厚的友誼。」此外，黃曉明也以「太陽」一詞形容李玟，指出：「她真的就像是一個小太陽一樣，照耀著每一個人，當你跟她在一起的時候你會感覺特別的踏實，特別的安全特別的放心，她的熱情我覺得都能融化你，就像她的歌聲一樣。」黃曉明接著表示此後自己另外參加綜藝時，因為節目因素需要李玟幫忙，沒想到她毫不猶豫的就答應了，「她說『曉明，你的事情我一定要來』，當時我真的非常非常感動。」

黃曉明錄製影片緬懷李玟。(圖／翻攝自Nancy Lee YT頻道)

最後，黃曉明也直言自己在聽聞李玟離世的消息後，一時間難以置信，而後才明白：「原來她真的是把快樂留給了別人，把痛苦留給了自己，其實她真的自己隱藏了很多的痛苦，她可能不想讓家人，不想讓周圍的朋友為她擔心，就像我們在節目裡看到的她一樣，永遠是溫暖的熱情的對別人好的。」並哀痛嘆息：「雖然妳現在已經不在我們身邊了，但是妳的聲音、妳的音樂、妳的音容笑貌，依然還是在我們身邊，我們依然還是能夠感受到妳的溫暖，放心吧我們一定會永遠記住妳的，會開開心心的啊，也希望妳在天堂能夠真正的開開心心的做妳自己。」

李玟告別式。（影片來自Nancy Lee YouTube，如被移除請見諒。）

李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早創立「緬懷CoCo李玟」社群，由一群粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。

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