新光醫院七月底開始連續三周舉辦「新光醫院家庭日 親子賞電影」活動，邀請院內員工包場吃飯看阿湯哥，許多醫護全家出席，度過開心的夏日午後。圖新光醫院提供

新光醫院七月底開始連續三周舉辦「新光醫院家庭日 親子賞電影」活動，邀請院內員工包場吃飯看阿湯哥，許多醫護全家出席，度過開心的夏日午後。圖新光醫院提供

新冠肺炎疫情後，緊接著醫院評鑑登場，為了慰勞院內醫護人員的辛勞，新光醫院連續三個週末舉辦「新光醫院家庭日 」，邀請員工與眷屬攜家帶眷，包場觀賞現在最賣座電影-不可能的任務7：致命清算，希望感謝醫護人員的付出，也讓醫院持續朝著幸福企業的目標努力邁進。

新光醫院自2016年開始，每年都會舉辦歡樂家庭日電影欣賞暨餐敘活動，感謝員工的辛勞，但2019年受到covid-19疫情影響而暫時停擺，隨著今年4月疫情的降級政府逐步解封，緊接著6-7月每年醫院評鑑，因此疫情後首度於今年7月29日開始首度恢復辦理，且要一連舉辦三周。

為了感謝全院同仁全力衝刺獲得委員的正面肯定，今年的新光醫院歡樂家庭日電影欣賞暨餐敘活動，在板橋秀泰影城包場，邀請員工欣賞近期最賣座電影，『不可能的任務7：致命清算』，接著前往傑仕堡有氧酒店，享用水蛙師私廚料理，休閒的夏日午後瀰漫闔家同樂的幸福感。

新光醫院洪子仁副院長表示，為使同仁與家屬能更緊密聯繫彼此之間的感情，達到工作與生活平衡的目的，新光醫院自2016年起不定期舉辦歡樂家庭日電影欣賞暨餐敘活動，嚴選時下熱門電影提供給員工攜眷免費觀看，另外也會提供聚餐活動，讓員工員眷一同聚餐，為平時繁忙醫療臨床業務找一個放鬆的機會。

洪子仁表示，這次連續舉辦三周，希望可以好好慰勞員工，尤其疫情後緊接著評鑑，可以說是「操壞醫療人員」，雖是醫療機構，但也應致力營造幸福職場與友善環境，同時避免醫院病房暴力、職場＃MeToo等，加上這次透過包場活動舉辦員工家庭日活動除了可以凝聚共識，更希望營造職場幸福感。

新光醫院院長侯勝茂表示「幸福企業不是口號，而是期望每位員工都能感受到醫院的重視，並且快樂的學習與成長，成為新光醫院最堅強的團隊」。