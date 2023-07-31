今（31日）上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲廖男。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

迷途者廖男意識清楚但全身淋濕，無明顯外傷，拒絕送醫，由家屬自行帶回。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

1名60歲廖姓男子前往宜蘭縣礁溪鄉桶後步道登山，折返路途時迷路失聯，現場同行教練往返多遍未尋獲，遂請求救援；經縣府消防局漏夜搜救未果，今（31日）上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲廖男，意識清楚但全身淋濕，無明顯外傷，拒絕送醫，由家屬自行帶回。

據了解，民眾一行122人昨日前往桶後步道登山，上午從櫻花陵園進入，經桶後溪折返路途時，其中廖男迷路失聯；消防局救災救護指揮中心昨下午2時許獲報後，即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，同時林務局也派員共同前往；搜救隊伍長途跋涉，且因颱風過後影響，山區路面濕滑起霧，天候不佳，漏夜搜救未果。

搜救人員今日凌晨6時持續前往搜救，上午8時20分於聖稜線與烘爐地山附近尋獲廖男，意識清楚，但因近日山區多雨，已全身淋濕，經搜救人員檢視無明顯外傷，僅有虛脫及失溫現象，給予食物及礦泉水充飢後即恢復體力，由搜救人員護送至烘爐地登山口。

因近日颱風過境因素，山區多雨路滑、艱困難行，消防局出動救援車輛2車次、救護車2車次、消防人員10名、義消13名，林務局則動員人員4名；搜救人員克服天雨路滑及山區視線不良等不利地理及氣候環境，全力投入救援，完成此次搜救任務。

消防局呼籲，登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，務必結伴同行，避免落單，遵循指標，勿走捷徑或自闢路線；如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，以引起救援人員的注意。