台中市衛生局舉辦住宿式機構災害應變演練，強化災害應變能力。（台中市衛生提供／陳淑芬台中傳真）

長照機構萬一發生緊急災害，如何搶救行動不便住民？台灣自2011年起9年間在醫院及護理之家等相關機構共發生69件火災，起火原因61％為電器因素。台中市衛生局為強化災害應變能力，今天邀請專家演講，並在陽光護理之家示範演練，全市72家住宿式長照機構人員均派員到場觀摩。

台中市衛生局表示，經統計，台灣2011至2020年之間，共發生65件醫院、護理之家、老人福利機構及身障機構火災，其中有89％傷亡發生在大夜班時段、起火空間有42％是發生於住房，至於起火原因61％為電器因素。

為強化住宿式相關機構的災害緊急應變能力，台中市衛生局辦理複合式災害緊急應變實務演練，上午邀請環境安全專家以桌上模擬演練方式，講授防火避難相關專業知識與實務應變技巧；下午在陽光護理之家現場示範夜間火災撤離、初級滅火、火災通報、就地避難等演練。

現場模擬凌晨2點發生芮氏規模5.0地震，陽光護理之家3樓房間發生電線短路起火，濃煙密布、出現火光，當班護理師及照顧服務員啟動自衛消防編組，掌握火災緊急應變守則，撤離4名行動不便的住民，並以滅火器進行初步滅火。

衛生局表示，市府自2019年起配合衛生福利部推動「護理之家機構改善公共安全設施設備補助」4年計畫，包含電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119火災通報裝置及自動撒水設備，並鼓勵台中市既有護理機構提出申請，積極輔導高風險機構申請補助，保障住民及工作人員的生命安全。