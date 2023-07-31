受到缺工、缺料，物價上漲，營運風險提高，加上物調指數下滑，營造廠對承攬公共工程標案已呈保守。

為避免風險升高，新亞建指出，現在承攬公共工程的利潤計算已從過去的毛利3～4%，提高到6～7%。若沒有6、7%的毛利，寧願不接。

新亞建手中在建工程中，90%為公共工程。新亞建指出，目前接案希望以民間建築工程、房地產都更案承攬為先。

受到營業費用的增加，主要已承攬公共工程為主的工信工程，上半年仍處於虧損；工信今年以來取得的工程標案只有國防部主辦之「空軍H007工程」、台北市政府捷運工程局「環狀線北環段Y19(不含)-Y20土建及水電環控區段標工程」，以及行政院農委員會漁業署主辦之「前鎮漁港泊區疏浚工程」。

主要以統包為主的中鼎工程，受缺工延宕工程入帳拖累，各項原物料價格處於高檔，中鼎今年首季的毛利率、營益率都略低於去年同期。

在追求獲利能力穩增長下，中鼎指出，將會以利潤導向為主爭取工程承攬。市場預期，中鼎今年的工程承攬案量將比去年相當或略減。