在參觀展覽過程中，這些遠道而來的國際友人，看到展場中上百件淨空老法師生前使用的文房器皿，文獻手稿，墨寶，一一仔細端詳。前聯合國教科文組織大會主席賈拉里先生在大事紀年表展區看到與老法師一同為於淨空之友社開幕剪綵的照片，往昔在友社與老法師茶敘交流的過往，歷歷在目，感動地舉起手機自拍。之所以會感觸良多，就是因為當年為了支持老法師所倡導的「促進宗教團結、恢復宗教教育、弘揚傳統文化」的教育理念，多位駐聯合國教科文組織的代表們，提出成立多元宗教辦公室的建議，最終於2017年7月在巴黎成立了「聯合國教科文組織 淨空之友社」（Association of Master Chin Kung’s Friends at UNESCO），淨空老法師經常會在友社辦公室會見各國代表，彼此交流，建立了堅固的友誼，藉由宗教，跨越了外交困境。

覺光遠照—淨空老法師文物展》七月開展至今，已經吸引非常多民眾參觀。展期將至8月20日，在中正紀念堂1樓3展廳，每天上午9點至下午6點開放，免費入場。歡迎大家蒞臨觀展，進一步了解老法師對世界和平的理念。

（中時新聞網 戴志揚）