現任高雄市議長康裕成是高雄首位女性議長，日媒朝日新聞今（31）日特別跨海來台採訪，關切政治選舉婦女保障制度存廢議題。（高市議會提供／柯宗緯高雄傳真）

現任高雄市議長康裕成是高雄首位女性議長，日媒朝日新聞今（31）日特別跨海來台採訪，關切政治選舉婦女保障制度存廢議題。（高市議會提供／柯宗緯高雄傳真）

現任高雄市議長康裕成是高雄首位女性議長，日媒朝日新聞今（31）日特別跨海來台採訪，關切政治選舉婦女保障制度存廢議題。特派記者還誇讚康從第1次參選原縣議員藉由婦女保障名額當選到每次選舉都以高票當選的努力過程，更值得成為日本女性參政典範。

高市議會指出，台灣女力參政受到日本媒體重視，日本朝日新聞特派記者秋山訓子從北台灣走訪到南台灣女性政治人物，採訪女性參政議題。秋山透露，日本地方女性參政比例極低，不到10％，希望將台灣女性參政歷程和努力成果提供給日本參考。

康裕成為高雄首位女性議長，更是跨縣市、跨合併連任議員。回憶25年前的首度參選，康裕成自爆，「自己並沒有意願參選」，但身為民主進步黨的支持者只能接受徵召，由行政院前院長謝長廷推薦參選，在短短10天準備下當選原縣議員。

康裕成強調，雖然第一次參選議員時並沒有從政意願，但當選後喜歡上「挑戰性」的工作和「被肯定」的感覺；她說，過去律師身分所服務的對象是單一個案，從政者的服務對象的層面和範圍大幅擴大，民意代表成為很有挑戰性的工作。

「最迷人的挑戰！」康裕成簡單明瞭說，這是她對從政的直接描述，第2次參選議員就轉換選區參選原市三民區議員，以最高票當選，這是她以1年時間辛苦準備的成果。

談到婦女保障名額制度，康裕成認為，這是鼓勵女性參政的制度，藉由法律而存在的制度，她第一次當選高雄縣議員時，52名議員席次中只有5名女性議員，目前的高雄市議會已有25名女性議員，女性議員占有39％席次。

康裕成表示，從政不分男女性別，但女性議員對政策或事情的看法相對不同；以高雄目前現況，每位女性議員都是靠自己的實力當選，並沒有依靠婦女保障名額，因此「婦女保障制度對高雄已經沒有特別意義」。

她表示，鼓勵婦女參政的婦女保障制度已經完成階段性任務，這個制度單純是為鼓勵女性參政，而台灣男性參選人即使選票多於女性而落選，他們的內心是有禮遇女性的心態，對此她則要感謝這些有風度的男性參選人。