中共中央軍委晉升上將軍銜儀式7月31日在北京八一大樓舉行。中共中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。（摘自大陸央視畫面）

中共中央軍委晉升上將軍銜儀式7月31日在北京八一大樓舉行。中共中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。值得關注的是，這次晉升上將軍銜的軍官是，火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛。從王厚斌出任火箭軍司令員一職來看，表明李玉超目前已非火箭軍司令員，似乎也間接證實，《南華早報》之前報導所稱，李玉超已被中共中央軍委反腐機構調查人員調查帶走的消息。

大陸央視新聞報導，7月31日上午10時許，晉銜儀式在莊嚴的大陸國歌聲中開始。中共中央軍委副主席張又俠宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中共中央軍委副主席何衛東主持晉銜儀式。

報導指出，這次晉升上將軍銜的軍官是：火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛。晉銜儀式在嘹亮的軍歌聲中結束。隨後，習近平等領導同志同晉升上將軍銜的軍官合影。

根據公開資料，王厚斌曾任總參謀部辦公廳綜合研究室主任、東海艦隊副參謀長兼舟山基地副司令員。2016年1月，任海軍南海艦隊參謀長。2018年4月，上調海軍總部，任海軍副參謀長。2018年12月，升任海軍副司令員。他於2014年12月，晉升海軍少將軍階；2019年12月12日，晉升海軍中將軍階。今年7月31日晉升上將軍階，出任火箭軍司令員。

值得關注的是，火箭軍在共軍中擔負常規飛彈目標打擊和核打擊及核子反擊飛彈戰略作戰等任務，是非常講究經驗、專業的軍種，成立至今3任司令員魏鳳和、周亞寧與李玉超都是其前身二砲部隊或火箭軍部隊內升至司令員，也因此共軍海軍出身的王厚斌是首位非火箭軍內升的司令員。

《南華早報》日前曾引述消息人士說法指稱，中共黨內反腐與紀檢單位正在調查中共解放軍火箭軍相關高層，包括司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及曾任副司令員、現任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長的張振中等人。報導說，相關調查是在今年3月魏鳳和卸任大陸國防部長後便啟動；儘管官方並未公開發布消息，但上述3人已被調查人員帶走。