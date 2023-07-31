為展現山林英雄們平日刻苦訓練的成果，林務局今年特別選在7月31日「世界巡護員日」這天天，在泰山運動場隆重舉辦森林護管人員專業技能競賽，除了藉此肯定、砥礪全台森林護管人員的專業能力，也向社會大眾宣傳森林保護的重要性。

在今天的競技中，林務局轄下8個林區管理處各組成一支隊伍，分別針對護管員的體能、滅火、鋸木及知識等4大項專業技能進行有趣但不簡單的比賽，再將各項成績綜合評分選出優勝隊伍，過程不但充滿趣味與張力，也實實在在地考驗所有參賽者的基本功。

林務局長林華慶表示，森林護管人員的工作常被社會大眾誤會為可以恣意遊山玩水的「爽缺」，但其實他們的工作非常辛苦，除了工作環境需要忍受蜂螫蟲咬、惡劣天氣、與家人分隔兩地，還需提防動物攻擊、山老鼠、山崩等帶來的威脅，平時也必須熟稔政策規定、山野知識，熟練森林護管專業技能，才能真正守護台灣森林資源、體現服務全民的精神。

他說，森林護管人員也並非全都畢業自森林相關系所，常有各行各業的社會人士，像是退役軍人、資訊技術人員、工程師、攝影師等，基於對山林的熱愛、守護自然的熱情，而投身森林護管工作。

林務局指出，每年7月31日是世界巡護員日，也是林務局非常重視的節日之一，因此每年都會隆重規畫相關活動，向森林護管人員們表達感謝；除了表達對森林護管人員的肯定，更以輕鬆、活潑的方式向大眾展現平時紮實訓練的成果，並期望藉由活動增加各地森林護管人員的交流、營造團隊情感及默契，讓守護山林的力量更有溫度。