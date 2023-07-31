近來台灣掀起「韓式證件照」熱潮，加上疫後國境解封，民眾瘋出國搶辦護照需求大增，高雄有業者看準商機，順勢推出醫美韓風證件照包套。（柯宗緯翻攝）

近來台灣掀起「韓式證件照」熱潮，加上疫後國境解封，民眾瘋出國搶辦護照需求大增，高雄有業者看準商機，順勢推出醫美韓風證件照包套。（柯宗緯翻攝）

近來台灣掀起「韓式證件照」熱潮，加上疫後國境解封，民眾瘋出國搶辦護照需求大增，高雄有業者看準商機，順勢推出醫美韓風證件照包套。（柯宗緯翻攝）

近來台灣掀起「韓式證件照」熱潮，加上疫後國境解封，民眾瘋出國搶辦護照需求大增，高雄有業者看準商機，順勢推出醫美韓風證件照包套，除有符合申請證件所需照片外，還多1組醫美證件照，顧客可依照想要的五官、臉型「盡情」修修臉。

外交部南部辦事處統計，國人申辦護照數量，疫前2019年總收件數27萬4664件，每日平均收件數1099件，但隨著國境解封，今年上半年累計已來到27萬6988件，其中又以4月的日均2820件，來到最高峰，而每人排隊等候到申辦完成平均約2小時。

高雄業者「Hit相館韓風證件照」推出醫美證件照專案，除基本韓式證件照，還多加入1組醫美級的修容證件照，讓消費者可以「任性」完成自己夢想中的顏質照，一次拍攝兩種滿足。

該店攝影師JEFF表示，過去底片時期傳統證件照都是手工修片，僅能在底片上的黑白灰階部位下功夫，而進入數位時代後，修圖軟體功能愈來愈AI化，幾乎是神級效果，但關鍵在於攝影師經驗值和修片手法，依照顧客的臉型肌理順修，而不是一昧「抹平」，才能夠讓成品看起來自然又不失真。

業者指出，其實韓式證件照主要差別，在於控光方式增加蝴蝶光，讓臉型輪廓較為立體，以及專業妝髮造型服務；而重頭戲則是後製修圖的部分，除可以把基本的斑點、痘疤、皺紋修除外，還會把皮膚修飾得較光滑透亮，五官也可針對需求做微調，因此吸引大批注重顏值的消費者拍攝。

醫美證件照專案方案內容包括專業妝髮服務、一對一修片，一共兩張不同版本的精修證件照，以及各6張2吋照片，原價2200元，早鳥優惠價1800元。有網友笑稱，「拍證件照像做微整形一樣，輕鬆達到夢想中的顏值，很神奇」。