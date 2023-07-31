成都世大運》邱義睿敗給韓國選手李相烈 中華隊再添1銀 19:042023/07/31 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 邱義睿(左)敗給韓國選手李相烈，再為中華隊添1銀。(大專體總提供／黃邱倫台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊跆拳道最後奪金希望邱義睿，可惜無法阻擋韓國強敵李相烈的強烈攻勢，0比2敗下陣來，為中華隊再添1銀。 邱義睿在這次成都世大運參加男子68公斤量級，從32強賽開始連續4場比賽都是直落二擊敗對手，然而在金牌戰碰到的是實力非常強悍的李相烈，兩人首回合交鋒邱義睿連續失分，教練向大會提出電子護具感應測試，但仍以3比11落敗。 第二回合，邱義睿靠著對手違例率先得分，但防守上還是出現漏洞，被李相烈突破防線得分，邱義睿再以3比5落敗，0比2結束這次世大運賽程，銀牌作收。 #邱義睿 #成都世大運 #李相烈 #跆拳道 也許您會感興趣 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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