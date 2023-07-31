中華隊跆拳道最後奪金希望邱義睿，可惜無法阻擋韓國強敵李相烈的強烈攻勢，0比2敗下陣來，為中華隊再添1銀。

邱義睿在這次成都世大運參加男子68公斤量級，從32強賽開始連續4場比賽都是直落二擊敗對手，然而在金牌戰碰到的是實力非常強悍的李相烈，兩人首回合交鋒邱義睿連續失分，教練向大會提出電子護具感應測試，但仍以3比11落敗。

第二回合，邱義睿靠著對手違例率先得分，但防守上還是出現漏洞，被李相烈突破防線得分，邱義睿再以3比5落敗，0比2結束這次世大運賽程，銀牌作收。