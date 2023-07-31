許多人到美式賣場好市多消費時，除了採買各種生鮮食材，也會選購多樣的平價服飾。一位女子表示，近日她到好市多採購時，買了一款迪士尼短袖睡衣組，不只圖案可愛，布料更讓她大讚很柔軟。不過不少人妻看了實品照後紛紛直呼消火，「這花色晚上老公會睡得比較好，今晚沒戲」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，某天她到好市多大順店採買日常用品時，趁著特價299元帶回一套迪士尼短袖睡衣組當作戰利品，「圖案可愛，重點是布料真的太太太柔軟了」，穿起來相當舒服。

對此，許多人紛紛回應，「感覺好舒服耶！也想買」、「材質很舒服的睡衣！還買了2套灰＋藍給女兒穿，她好愛」、「非常好穿的睡衣，又便宜」、「超好穿」、「非常好穿～特價買的，CP值超高」；不過有不少人妻分享心得，「這花色晚上老公會睡得比較好，今晚沒戲」、「這花色我阿嬤會喜歡」、「布料真的很舒服，但是花色真的被老公說很解」。

原PO則補充，其實睡衣組實品比較好看，可能是她不小心拍得太暗了，「重點是材質真的很柔軟」，讓她和家人都想再多買幾件補貨；根據好市多介紹，迪士尼短袖睡衣組的主要材質為嫘縈（人造絲），觸感舒適，印有經典卡通圖樣，胸口設有小口袋裝飾，除了原PO買的淺灰色外，還有淺綠、灰、淺藍、藍綠、淺紫等多種顏色。