位於新店斯馨1號青年社宅的「新店未來基地」今（31）日開幕，基地以「啟發青年創業意識」為核心，將專注於培養高中職、大專院校學生的創業精神和技能，將提供多元青年培力課程，以激發青年創新潛能。未來基地的孵化器將以著重培育媒體、教育、藝術領域的新創團隊，為新北注入更多創意活力。

青年局表示，新店未來基地作爲新北市十大重點發展青創基地之一，坐落於新店央北重劃區內。未來基地不僅為進駐的青創團隊提供共享辦公室空間，更將新創藝展演舞台、微型虛擬攝影棚、互動式講堂，以及VR空間開放給學生和民眾使用，為所有人打造成能自由發揮的舞台。無論是青創團隊、學生或是一般大眾，都能在這裡發現並實踐創新的無限可能性。

新店未來基地的營運單位青年共創發展協會，近期即將開設的講座包含「創業計畫書撰寫」、「創業三階段，打怪的英雄之路」、「百變電商！無限可能的行銷通路」，將帶領青年從撰寫創業計畫開始，再由業師分享創業過程中可能遇到的困難。更多講座課程資訊將陸續公布於青年局臉書和IG上，歡迎有創業夢想的青年學子們共襄盛舉。

新店未來基地已有許多團隊申請進駐，涵蓋多元領域如動畫工作室、音樂創作者、教育學習平台、智慧物流共享平台等。我們誠摯邀請來自不同領域的青創團隊加入未來基地，實現對青年創業的夢想。

青年局長邱兆梅表示，今天開幕的「新店未來基地」是青年局旗下的第6個創業空間，將提供適合影音多媒體創作、娛樂產業的嶄新環境，青年可以在這裡實驗各種創作專案，歡迎大家多多運用。