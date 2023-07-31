面對原物料價格飆高、萬物齊漲的年代，消費者把錢掏出口袋前總是錙銖必較，看準這樣的時局以及庶民商機，國內超商霸主小7稍早前宣布讓紅極一時的「國民便當」強勢回歸，向近年來不斷攻城掠地的連鎖量販店宣戰！不過，眼前高物價所點燃的燎原戰火，可不僅限於消費者的肚腹，放眼廣大民眾通勤日常的機車市場，同樣也是漫天煙硝、砲火猛烈！畢竟，相較於其它形式的交通工具，2輪機車因著使用成本低廉，成為許多小資通勤族的首選。如何將當前消費者所在意的痛點轉變為賣點，將是決勝市場的重要關鍵！

許多人發現，近幾年國內機車的價格不斷上漲，為要符合環保/安全法規所增加的配備，以及飛高的原物料價格導致售價向上堆疊，現在買一輛2輪新車價動輒7、8萬元、規格高的甚至突破10萬以上，號稱“機車王國”的台灣，機車價卻一點不親民，讓許多為高物價所苦、阮囊羞澀的民眾都大嘆回不去了！

不過，根據可靠消息指出，光陽機車KYMCO將在競爭激烈的2輪市場，投下一記震撼彈：針對旗下有“國民神車”之稱的GP125，推出超低驚爆價，據稱不到4萬元即可入手！消息一出，除了讓人有種時空錯亂（重返2、30年前）之感，對廣大2輪機車族而言，更可說是面對渾沌不明的未來與艱困時局下的一道希望曙光。事實上，目前網上關於機車價格的討論總是十分熱絡，因為逐年攀升的機車價格實在讓人超級有感，許多人認為，機車本是庶民的好夥伴，價格要親民、不該搞得像精品一樣，不然根本買不下手。

市場傳言國民神車GP125將要大降價！免4萬元甜甜價讓廣大2輪族爽爽騎回家。（圖片來源：翻攝自網路）

作為“國民機車”的最佳代表，縱橫市場多年的光陽GP125，可說是2輪車壇裡的長青樹，靠著強大的品牌力與高度成熟的產品力，成為光陽KYMCO固守入門級距的超級戰將！車友們對其評語不外乎“CP值超高”、“好騎好養又耐操”、“最稱職的通勤代步車”...，無論在動力、空間、油耗…等，全方位均衡的表現與長年印證的可靠度，即是它熱銷的保證。

這一回，光陽KYMCO無預警的奇襲策略，讓消費者以4萬元有找（含補助）的價格入手GP125，價格激殺大降肉，絕對是打破市場、驚爆業界、殺手鐧等級的超級震撼彈！當然，如果傳言屬實，讓消費者能嚐到這殺到見骨的“甜甜價”，廣大的2輪族絕對是最大贏家啊！