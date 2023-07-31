副總統賴清德31日晚間現身「2024挺台灣，與北斗鎮農民農友有約」造勢活動，為北斗鎮長補選候選人江熊一楓與黨籍立委站台。（吳建輝攝）

造勢活動中賴清德為江熊一楓背書，也為自己及黨籍立委拉抬聲勢，希望鄉親能支持彰化立委4席全上。（吳建輝攝）

彰化縣北斗鎮長補選將在5日登場，該選舉被視為總統大選前哨戰，唯一獲政黨提名的民進黨江熊一楓，連日有多位綠營大咖到北斗助選，副總統賴清德31日晚間現身「2024挺台灣，與北斗鎮農民農友有約」造勢活動，再度為江熊一楓加持，更為自己及黨籍立委拉票。

北斗鎮長補選此次共有5人參選，原聚焦在江熊一楓與前鎮長楊麗香身上，不過最近顏宏霖接連獲柯文哲等大咖力挺，聲勢逆勢成長。當地民眾認為，這次補選北斗小鎮吸引大咖齊聚，讓北斗耀上全國版面，也算是另類的行銷。

民進黨主席賴清德31日下午現身彰化北斗奠安宮，在奠安宮董事長陳在，江熊一楓、吳音寧等人陪同下到廟裡參拜，隨後參加「2024挺台灣，與北斗鎮農民農友有約」造勢活動，還到北斗鎮上品嘗「肉圓」，參觀洪瑞珍店鋪。

造勢活動中賴清德為江熊一楓背書，他說江熊曾擔任三屆議員，深根地方，希望北斗鄉親能夠支持江熊，讓江熊順利當選，為北斗鎮民發聲。另外他也為自己及黨籍立委拉抬聲勢，希望鄉親能支持彰化立委4席全上。

賴清德說，未來有機會帶領台灣他將推動「幸福農業」，包括保障農產品安全，讓產品安全、農民賺錢，提高農民收入。另外協助農產品外銷，未來4年政府將投入126億元建立冷鏈系統，確保農民所生產的農產品能穩定品質送往世界。

他還要推動「全農產業」，把豬毛、豬血等畜牧廢棄物變肥料、飼料、再生能源及生物科技材料等，他說這是綠能農業、循環農業的一種；他認為台灣糧食不欠缺是農民使命，這對國家生存發展很重要，他會與大家站在一起，和大家一起解決各種問題。

對於各政黨大咖齊聚北斗，楊麗香表示，北斗鎮長補選被視為總統大選前哨站，每個陣營都集中力量補選，她很高興有這麼多大咖到訪北斗，增加北斗曝光度，她強調她沒有政黨，她是「人民最大黨」，服務百姓就是她的志業，日後不管是誰當總統，都希望不要忘記北斗。