桃園市首件公私合作民辦都更案今舉辦開工動土典禮，市長張善政期盼與宜雄建設攜手合作，發揮「1加1大於2」的效果，讓老舊街廓有嶄新氣象。（蔡依珍攝）

桃園市首件公私合作的民辦都市更新案今動工，市長張善政指出，基地有2成土地是桃園市府持有，但若和地主各自開發，什麼都做不出來，感謝宜雄和市府共同推動，希望可以發揮1加1大於2的效益，未來會有2樓整層的桃園市立圖書館分館、1樓公設也會增加Youbike場站，嘉惠附近鄉親。

張善政說，「桃園區埔子段都更案」基地位於桃園區中正一街及正康一街口，基地為3366.06平方公尺的住宅區，其中8成土地為宜雄建設所有，市府持有的公有土地面積占約2成，若各自開發什麼都做不出來，合在一起將可發揮1加1大於2的效益。

張善政說，市府攜手宜雄建設、誠永營造合作推動，將興建地上24層、地下3層的住宅大樓，共設置132戶住宅，預計於2026年中下旬完工，將是桃園首件公私合作的民辦都市更新案。

張善政指出，基地位置非常好，緊鄰中正路等主要幹道，離未來的捷運綠線G08站不到500公尺，周邊發展指日可待，相信開發完成後會成為地區亮點，也期盼這個都更案能成為誘因，帶動周邊地區的都市更新，讓老舊街廓有嶄新風貌。

宜雄建設董事長賴森源表示，一座城市的發展，需要依靠各方努力，都市開發是一樁美事，能夠藉此讓老舊街廓更加美觀。桃園區埔子段都更案是宜雄建設第一件與市府合作的建設案，中間經過多次討論，最終促成本案開工，非常感謝市府的協助，而宜雄建設也將秉持用心、認真的態度，盡最大的努力將建案做到最好。

住宅發展處指出，市府將可分回1處價值約1400萬的房產，以及2樓整層樓空間，將規畫設置獨立出入口的桃園市立圖書館分館，基地南側1樓則設置10個機車位及Youbike場站等公益設施，提供民眾使用。另宜雄也會協助取得及開闢基地北側大華一街的瓶頸道路，估計該用地徵收費就要6000萬元，都更和開瓶後可大幅提升整體居住環境品質，活絡社區發展。